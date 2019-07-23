السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يفتتح المعرض التوعوي الخاص بالسلامة



مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واس

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اليوم، المعرض التوعوي الخاص بالسلامة الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، وذلك في سوق مكة مول بحي العزيزية

ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي لتعزيز ثقافة السلامة، وضمان إيصالها للأسر وكافة شرائح المجتمع المختلفة، لتسليط الضوء على أهم النقاط التي قد تسهم -بمشيئة الله- في منع وقوع الحوادث، كتجنب استخدام الموصّلات الكهربائية الرديئة، ومعرفة الفروقات فيما بينها، وضرورة امتلاك وسائل السلامة المنزلية، وكذلك توعية الأطفال وتثقيفهم بأمور السلامة بأساليب تناسبهم وتجعل ارتباطهم بالتوعية بشكل أكبر، وقد اشتمل المعرض بين أركانه العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بالسلامة.

وأعرب اللواء المنتشري، عن شكره للقائمين على المعرض والمشاركين من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشدداً على أن منظومة السلامة واجب مجتمعي والكل له إسهامه ودوره في نشر الوعي الوقائي للوصول لبيئة آمنة من مخاطر الحوادث والوقاية منها.

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12:26ت م

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