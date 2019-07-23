السعودية اليوم / سفير جيبوتي لدى المملكة يفتتح فعالية "يوم التبرع بالدم" بالرياض



الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

افتتح عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية

وقد شهدت الفعالية التي تأتي ضمن مناشط السلك الدبلوماسي الاجتماعية, تفاعلاً كبيراً وحضوراً متميزاً من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة وعائلاتهم، وعدد من الإعلاميين والناشطين في الأعمال الاجتماعية.

وأعرب السفير ضياء الدين بامخرمة عن سعادته بالتفاعل الإنساني الذي شهدته فعالية يوم التبرع بالدم من السفراء والدبلوماسيين لكونهم جزءاً من المجتمع وجزءاً من الإنسانية، مؤكداً أن التفاعل المجتمعي للدبلوماسيين هو الدبلوماسية المعاصرة المعروفة بالدبلوماسية الشعبية التي يجب أن تكون ديدن الدبلوماسيين لخلق مزيد من ظروف وأنماط التقارب والتلاقح الثقافي والإنساني بين الشعوب.

وقدّم بامخرمة الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم للتبرع بالدم، ولمعالي رئيس هيئة حي السفارات الدكتور فهد بن مشيط ومعاونيه كافة، ولجميع السفراء والدبلوماسيين الذين شاركوا بهذا المناسبة وحتى الإعلاميين، الذين أسهموا في إيصال هذه الرسالة الإنسانية المهمة التي يجب أن تكون جزءاً من ثقافة مختلف المجتمعات في مختلف الدول حتى يكون هناك عطاء إنساني متواصل.

// انتهى //

11:59ت م

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الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسافتتح عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرمة أمس, فعالية "يوم التبرع بالدم" بتنظيم وإشراف من الهيئة العامة بحي السفارات, وبالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية الجامعية , وذلك أمام قصر الثقافة بحي السفارات.وقد شهدت الفعالية التي تأتي ضمن مناشط السلك الدبلوماسي الاجتماعية, تفاعلاً كبيراً وحضوراً متميزاً من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة وعائلاتهم، وعدد من الإعلاميين والناشطين في الأعمال الاجتماعية.وأعرب السفير ضياء الدين بامخرمة عن سعادته بالتفاعل الإنساني الذي شهدته فعالية يوم التبرع بالدم من السفراء والدبلوماسيين لكونهم جزءاً من المجتمع وجزءاً من الإنسانية، مؤكداً أن التفاعل المجتمعي للدبلوماسيين هو الدبلوماسية المعاصرة المعروفة بالدبلوماسية الشعبية التي يجب أن تكون ديدن الدبلوماسيين لخلق مزيد من ظروف وأنماط التقارب والتلاقح الثقافي والإنساني بين الشعوب.وقدّم بامخرمة الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم للتبرع بالدم، ولمعالي رئيس هيئة حي السفارات الدكتور فهد بن مشيط ومعاونيه كافة، ولجميع السفراء والدبلوماسيين الذين شاركوا بهذا المناسبة وحتى الإعلاميين، الذين أسهموا في إيصال هذه الرسالة الإنسانية المهمة التي يجب أن تكون جزءاً من ثقافة مختلف المجتمعات في مختلف الدول حتى يكون هناك عطاء إنساني متواصل.// انتهى //11:59ت م0038

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.