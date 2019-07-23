السعودية اليوم / "شرح زاد المستقنع ..كتاب الحج " برنامج علمي بتعاوني بقيق غداً



الدمام 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق غداً، البرنامج العلمي الثامن بعنوان "شرح زاد المستقنع للعلامة الحجاوي.. كتاب الحج "، الذي يقدمه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الدكتور أحمد حمد الونيس، ويستمر لمدة يومين، وذلك بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببقيق.

ويأتي هذا البرنامج الذي خصص فيه مكان لحضور السيدات الراغبات الاستماع، ضمن الدروس الدينية والمحاضرات والتوعوية والعلمية التي ينظمها المكتب في نشاطه الصيفي الحالي.

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11:33ت م

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