أول تعليق روسي على حادث الطائرة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفى الجيش الروسي اليوم، انتهاك طائرته الحربية المجال الجوي لكوريا الجنوبية, مؤكدًا أن طائرته حلقت فوق مياه محايدة في بحر اليابان.

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جاء ذلك بعد إعلان كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم عن إطلاق طائرتها طلقات تحذيرية ضد طائرة حربية روسية دخلت مجالها الجوي.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أوضح في وقت سابق ، أن طائرة حربية روسية انتهكت مجال كوريا الجنوبية الجوي فوق البحر الشرقي مرتين اليوم، مما دفع القوات الجوية إلى تسيير طائرات مقاتلة نحوها، وأطلقت طلقات تحذيرية.