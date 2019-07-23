- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البيئة تدعو 29 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البيئة تدعو 29 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 21/ 6/ 1440هـ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من 19/ 11/ 1440هـ، وذلك بمبنى الوزارة الجديد في حي الملك عبدالله مخرج 12.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف (0112038888) تحويلة (1466) – (1152)، وبإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تدعو 29 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.