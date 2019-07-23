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رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، حبونا، وثار، ويدمة، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلية جدة وجازان)، وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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