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تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم.
وأوضح بومبيو في تصريحات خلال مقابلة مع قناة “دبليو في تي في التاسعة” أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيراً إلى أن دولاً من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء الجمعة، أنّه “صادر” ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” لدى عبورها مضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من “سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان” احتجزت الناقلة، بسبب “عدم احترامها القانون البحري الدولي”.
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