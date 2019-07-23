118 وظيفة بـ مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بتبوك توفر 118 وظيفة للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة عن طريق المسابقة الوظيفية، لحملة الدبلوم والشهادة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد طاهٍ (العدد 5 وظائف) (للنساء):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– خبرة لا تقل عن سنة.

2- طاهٍ (العدد 5 وظائف) (للنساء):

– الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن سنة.

3- عاملة (العدد 5 وظائف) (للنساء):

– الشهادة الابتدائية.

– القدرة على العمل.

4- طاهي (العدد 5 وظائف) (للرجال):

– دبلوم كلية التقنية تخصص (خدمة إنتاج الطعام الطهي).

5- صانع قهوة وشاي (العدد 5 وظائف):

– الثانوية العامة.

– خبرة في محل كوفي شوب لا تقل عن سنة.

6- سائس خيول (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة.

7- بناء (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص بناء.

8- حداد مسلح (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص حداد مسلح.

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9- نجار مسلح (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص نجار مسلح.

10- مبلط (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص البلاط.

11- مليس (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص لياسة.

12- منجد (العدد 10 وظائف):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص تنجيد.

13- حلاق (العدد 10 وظائف):

– الثانوية العامة.

– المعهد الثانوي الصناعي لمدة (3) سنوات تخصص حلاقة.

14- مصلح مفاتيح وإقفال (العدد 5 وظائف):

– الثانوية العامة.

– خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة.

15- فني إلكتروميكانيكية (العدد 5 وظائف):

– الثانوية العامة.

– دورة لا تقل عن سنة في نفس التخصص.

16- مُصمم انفوجرافكاس + فيديو موشن (وظيفة واحدة):

– الثانوية العامة.

– دورة في نفس التخصص لا تقل عن ثلاثة أشهر.

17- مُصمم فيديو وفتوغرفيك (وظيفتان):

– الثانوية العامة.

– دورة في نفس التخصص لا تقل عن ثلاثة أشهر.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/20هـ ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).