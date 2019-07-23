فيسبوك يقدم حلًا لاستعادة أرقام الجوال الضائعة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

يوجد العديد من الخدمات المجانية التي يقدمها ” فيسبوك ” ولكن لا يعلمها الكثير، ومن بين تلك الخدمات هي إمكانية استعادة أرقام الجوال الضائعة.

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وخلال السنوات الأخيرة أصبح فيسبوك يعمل على تسهيل استخدامه، فأصبح يطلب رقم هاتفك، ومن خلاله يمكنه الوصول إلى جهات الاتصال وبياناتك.

ويقوم فيسبوك بتخزين معلومات جهات الاتصال، على الخوادم الخاصة بالموقع، ويمكن استردادها خلال أي وقت.

ويمكنك استرداد الأرقام الضائعة من جوالك من خلال الرابط التالي (هـنا).