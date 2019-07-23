فيديو.. مدني المدینة ینقذ فتاة من الانتحار

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو متداول، قیام أفراد من الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بإنقاذ فتاة من محاولة انتحـار، بمنعھا من القفز من بناية شاھقة.

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وأظھر الفیديو أحد أفراد الدفاع المدني على متن رافعة؛ حیث عمل جاھداً على نقل الفتاة إلى داخل الرافعة؛ لمنعھا من محاولة الانتحـار، حيث تكللت العملية بالنجاح.