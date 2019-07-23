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فيديو.. مدني المدینة ینقذ فتاة من الانتحار
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وثق مقطع فيديو متداول، قیام أفراد من الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بإنقاذ فتاة من محاولة انتحـار، بمنعھا من القفز من بناية شاھقة.
وأظھر الفیديو أحد أفراد الدفاع المدني على متن رافعة؛ حیث عمل جاھداً على نقل الفتاة إلى داخل الرافعة؛ لمنعھا من محاولة الانتحـار، حيث تكللت العملية بالنجاح.
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