تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق, والمخواة, وقلوة، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.