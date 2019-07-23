شخص نائم بالمسجد خلال زيارة ملك الأردن

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

شغلت صورة لشخص نائم في المسجد الحسيني، وهو أقدم مساجد عمان، خلال زيارة ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، الرأي العام الأردني.

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وظهر الشخص نائماً بالقرب من الملك أثناء صلاته، دون أن يقوم أحد بإيقاظه، حيث أبقى الحرس الوضع على طبيعته في المسجد، دون التضييق على المصلين.

وعبَّر متداولو الصورة عن إعجابهم بها، معتبرين أنها تؤكد على اللحمة بين الشعب الأردني وقيادته.