نتيجة قرعة الحج السياحي 2019 مصر ..إعلان كشوف الدفعة الثالثة

نتيجة قرعة الحج 2019، صرحت وزارة الداخلية ان أعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي وكود المصنع للمتقدمين، وهذه الخدمة هي أسهل وسيلة لاعلان نتيجة الفائزين وهي يتم العمل بها لأول مرة عام 2019 للتيسير على المواطنين وتخفيف عبئ الذهاب الى الجهات الحكومية لمعرفة النتيجة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على التفاصيل ..

نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2019:

وقد أعلنت قرعة الحج لعام 2019 على مستوي محافظات الجمهورية في قرعة الحج عبر بوابة الحج المصرية وسوف يستمر لمدة أسبوع في هذه التواريخ :

نتيجة قرعة الحج عن محافظات الوادي الجديد والشرقية ودمياط والفيوم ومطروح يوم السبت الموافق 16 مارس 2019

نتيجة قرعة الحج عن محافظات أسيوط والقليوبية وبورسعيد وبني سويف والإسكندرية يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019

نتيجة قرعة الحج عن محافظات سوهاج وشمال سيناء والإسماعيلية والمنيا والبحيرة يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019

نتيجة قرعة الحج عن محافظات قنا والدقهلية والسويس وكفر الشيخ يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

نتيجة قرعة الحج عن محافظات الأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية يوم الأربعاء الموافق 20/03/2019

نتيجة قرعة الحج عن محافظات أسوان والقاهرة وجنوب سيناء والمنوفية يوم الخميس 21 مارس

رابط نتيجة قرعة الحج 2019:

وسوف تقوم وزارة الداخلية بإعلان نتيجة قرعة الحج لعام 2019 عبر بوابة الحج المصرية كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية :