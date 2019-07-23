قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات دون طيار مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات العدائية الفاشلة للميليشيات الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية، تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.