تطبيق ذكي لتنظيم تسليم الوجبات الغذائية بالمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان _ مكة المكرمة

استحدثت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا تطبيقا يقوم على تنظيم تسليم الوجبات، وفق التوقيت والنظام المتبع بالمشاعر المقدسة بما يكفل سلامة الأداء.

وأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الإسكان والتغذية محمد شاكر، أنه سيستخدم التطبيق في المشاعر المقدسة كنوع من تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث يتيح التطبيق ضمان تسليم الوجبات في أوقاتها الصحيحة دون تأخير، كما يكشف أسباب التأخير والتقصير إن وجدت.

وأضاف أن هناك فريقا مختصا يتابع أعمال التغذية في المشاعر بـ 45 موظفا، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قسم الإسكان والتغذية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا بمقر المؤسسة في مكة.

و تناولت الورشة الاستعداد المسبق لأعضاء لجنة الإسكان والتغذية، بمشاركةرؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية.

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أهداف الورشة

- تثقيف أعضاء القطاع من أجل تقديم وجبات الطعام للحجاج في المشاعر المقدسة.

- رفع مستوى الأداء العام بما يتوازى مع ما تقدمه المؤسسة لحجاجها.

- التركيز على أداء عال يكفل سلامة الحاج، عبر تنظيم يعتمد سلامة المحتوى بطريقة صحية متميزة.

- تلافي السلبيات السابقة والعمل على الإيجابيات.