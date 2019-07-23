"الصحة" تكمل تجهيز الطوارئ في مستشفى أجياد والمراكز الصحية في الحرم لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

أكملت وزارة الصحة تجهيز قسم الطوارئ في مستشفى أجياد والمراكز الصحية في الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، استعدادا لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة للحالات الطارئة والعاجلة والحادة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

Advertisements

وتعد خدمة ضيوف الرحمن من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وسهولة وصحة جيدة، حيث توجد 4 مراكز داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة.

وتوزعت مراكز الطوارئ في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88، في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، وتحتوي المراكز 1 و2 و3 و4 على 3 أسرة كشف، منهم واحد للإنعاش القلبي الرئوي مجهزة بأحدث الأجهزة وفق معايير "الصحة" في أقسام العناية المركزة.

وتُقدم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها، أو تُنقل إلى مستشفى أجياد كما في حالات القلب وارتفاع ضغط الدم وحالات الكسور، وذلك عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطه عربات النقل الإسعافي (القولف)، مخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي، وإكمال اللازم.