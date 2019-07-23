السعودية | أولى طلائع حجاج البر من اليمن تصل منفذ الوديعة

شكرا لقرائتكم أولى طلائع حجاج البر من اليمن تصل منفذ الوديعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت أولى طلائع حجاج البر القادمين من دولة اليمن، وسط منظومة متكاملة وجهود من كافة الجهات العاملة بمنفذ الوديعة السعودي.

وأكد مدير عام جمرك الوديعة والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد بن خلف المالكي، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، الاثنين، وسط استعداد كامل من كافة القطاعات العاملة بالمنفذ، وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وبمتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.

وصول حجاج إلى منفذ الوديعة

وأضاف المالكي: "تم تجهيز خيمة تتسع لأكثر من 400 حاج لفرع الطاقة الاستيعابية، وذلك لاستقبالهم الحجاج وتفويجهم، ودعم المنفذ بالكوادر البشرية، وتجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج، وإعطائهم الأولوية والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية، لسرعة إنهاء الإجراءات".