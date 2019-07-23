- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أولى طلائع حجاج البر من اليمن تصل منفذ الوديعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت أولى طلائع حجاج البر القادمين من دولة اليمن، وسط منظومة متكاملة وجهود من كافة الجهات العاملة بمنفذ الوديعة السعودي.
وأكد مدير عام جمرك الوديعة والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد بن خلف المالكي، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، الاثنين، وسط استعداد كامل من كافة القطاعات العاملة بالمنفذ، وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وبمتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.
وأضاف المالكي: "تم تجهيز خيمة تتسع لأكثر من 400 حاج لفرع الطاقة الاستيعابية، وذلك لاستقبالهم الحجاج وتفويجهم، ودعم المنفذ بالكوادر البشرية، وتجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج، وإعطائهم الأولوية والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية، لسرعة إنهاء الإجراءات".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أولى طلائع حجاج البر من اليمن تصل منفذ الوديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.