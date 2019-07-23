سعر الذهب اليوم في السعودية وانخفاض مفاجئ وتقلبات في حركة السوق

انخفض سعر الذهب اليوم في السعودية في بداية التعاملات مما يشير إلى أن هناك تقلبات في السوق سواء في عمليات البيع أو الشراء، وبرغم أن المُتابع لحركة السوق يدرك أنه حدث زيادة في الأسعار خلال هذا الشهر بدأت منذ 1 يوليو وحتى اليوم بشكل عام، ولكن في تلك الفترة كان هناك تقلبات ما بين الصعود والانخفاض، ووفقًا لمحللي التداول في المعدن الأصفر فإنهم يؤكدون أن هناك ميل نحو الارتفاع على الأقل هذا اليوم، مع أن البعض الآخر يرى موجة من تصحيح المسار نحو الهبوط بدءًا من الأسبوع المقبل.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بدأ التداول منذ قليل على هبوط مقارنة بالأمس وبمعدل كبير لبعض فترات يوم الاثنين الموافق 22 يوليو، فقد وصل سعر الجرام من عيار 24 على سبيل المثال إلى 172.29 ريال، بينما سجل صباح اليوم قيمة 171 ريال أي بانخفاض مقداره 1.29 ريال سعودي، وهو ما يؤكد حالة التذبذب التي تعيشها أسواق الذهب ليس فقط على مستوى المملكة العربية ولكن في جميع أنحاء العالم، وبرغم ذلك يبقى المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للمستثمرين، لأن تجارة الذهب تعتمد على المدى الزمني البعيد وبأنه وسيلة للاحتفاظ بالأموال بدون أن تنخفض قيمتها.

ومن جدول سعر الذهب اليوم في السعودية نجد أن هناك اختلاف في وحداته، ففي الوقت الذي هبطت فيه قيمة عيار 24 على العكس صعد سعر جرام الذهب عيار 22 بينما هبط عيار 21 وهكذا في معظم وحداته.