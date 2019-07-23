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أعلنت قوات التحالف أنها اعترضت وأسقطت طائرات دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير صباح اليوم.
تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.
وأكّد العقيد المالكي؛ أن المحاولات العدائية الفاشلة للميليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورةً واضحةً للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيا، في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 11:44 AM
المالكي: محاولات عدائية فاشلة تعكس صورةً واضحةً للنزعة الإرهابية للميليشيا
أعلنت قوات التحالف أنها اعترضت وأسقطت طائرات دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير صباح اليوم.
تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.
وأكّد العقيد المالكي؛ أن المحاولات العدائية الفاشلة للميليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورةً واضحةً للنزعة الإرهابية لدى هذه الميليشيا، في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، صباح اليوم .. إسقاط طائرات "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" باتجاه المدنيين بعسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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