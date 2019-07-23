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محمد بن مسعود - الدمام - شهد الأسبوع الثالث من برامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج، إقبالًا كبيرًا من المتدربين والمتدربات، ولقي برنامجا "التحفيز وإثارة الدافعية وإدارة الصف" حضورًا كبيرًا على مستوى برامج التدريب الصيفي بالمحافظة.
وحَظِيَ برنامج التحفيز وإثارة الدافعية الذي قدمه رئيس قسم التوجيه والإرشاد صالح الدماعين على مدار يومين، بإقبال نحو27 متدربًا بواقع 216 ساعة تدريبية، كما شهد برنامج " إدارة الصف " الذي قدمته مشرفة التربية الإسلامية نورة القرون على مدار ثلاثة أيام، بحضور 30 متدربة بواقع 360 ساعة تدريبية.
ولقيت الدورات التدريبية لبرنامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج إقبالًا متزايدًا من المتدربين والمتدربات.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 11:38 AM570 ساعة.. "التحفيز وإدارة الصف" يستهويان متدربي "البرامج الصيفة" بالأفلاج
شهد الأسبوع الثالث من برامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج، إقبالًا كبيرًا من المتدربين والمتدربات، ولقي برنامجا "التحفيز وإثارة الدافعية وإدارة الصف" حضورًا كبيرًا على مستوى برامج التدريب الصيفي بالمحافظة.
وحَظِيَ برنامج التحفيز وإثارة الدافعية الذي قدمه رئيس قسم التوجيه والإرشاد صالح الدماعين على مدار يومين، بإقبال نحو27 متدربًا بواقع 216 ساعة تدريبية، كما شهد برنامج " إدارة الصف " الذي قدمته مشرفة التربية الإسلامية نورة القرون على مدار ثلاثة أيام، بحضور 30 متدربة بواقع 360 ساعة تدريبية.
ولقيت الدورات التدريبية لبرنامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج إقبالًا متزايدًا من المتدربين والمتدربات.
، 570 ساعة.. "التحفيز وإدارة الصف" يستهويان متدربي "البرامج الصيفة" بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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