، "48 د" بين الرياض وأبوظبي .. السعودية تواعد أطول مسار "هايبرلوب" بالعالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقنية أبدى ولي العهد اهتماماً كبيراً بها عندما زار الساحل الغربي للولايات المتحدة

أعلنت شركة "فيرجن هايبرلوب ون"؛ الوحيدة في العالم التي تختبر بنجاح تقنية الـ"هايبر لوب" على نطاق واسع، شراكة تطويرية مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية؛ لإجراء دراسة لإنشاء أطول مسار "هايبرلوب" تجريبي واعتمادي في العالم، وكذلك مركز للبحث والتطوير، ومنشأة لتصنيع مركبات "هايبرلوب" شمال مدينة جدة.

وستلقي الدراسة الضوء على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، الواقعة على بُعد 100 كيلو متر شمال ميناء جدة على البحر الأحمر؛ حيث سيوفر المشروع الذي سيشمل مساراً للاختبارات وإصدار شهادات الاعتماد، يبلغ طوله 35 كيلو متراً فرصاً لتطوير تقنيات محدّدة لنظم نقل تقنية "هايبرلوب"، وتطوير خبرات محلية في السعودية يمكن استغلالها تجارياً والارتقاء بها، وستيسر الدراسة أيضاً إنشاء سلاسل إمداد محلية لمنظومة "هايبرلوب" وتسريع تجمعات الابتكار في شتى أنحاء المملكة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد زار في أبريل 2018 الساحل الغربي للولايات المتحدة؛ حيث أبدى اهتماماً بشكلٍ كبيرٍ بتقنية "هايبرلوب"، وتوقيع اتفاقيات لإرسال مهندسين سعوديين في المصانع الأمريكية؛ بهدف التطوير والتدريب وتوفير فرص وظيفية للسعوديين مستقبلاً.

وأكّد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال؛ أن تقنية "هايبرلوب ون" أنابيب منخفضة الضغط تحمل "كبسولات" للركاب أو البضائع، حسب الطلب، بسرعات تصل إلى 1080 كيلو متراً في الساعة، وتستطيع تقنية هايبرلوب، أن تقلل من أوقات الرحلات في أنحاء المملكة كافة وتقديم تجربة الوصول إلى الوجهة مباشرة حسب الطلب بسرعات تفوق ثلاثة أضعاف سرعة السكك الحديدية عالية السرعة، مما يزيد بشكل كبير من ربط جميع أنحاء البلاد ببعضها.

وسيستغرق السفر من الرياض إلى جدة 76 دقيقة، مما يجعل من المملكة بوابة إلى ثلاث قارات، كما سيستغرق السفر من الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة.