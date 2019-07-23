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أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ رسمياً، التوقيع مع البيروفي أندريه كاريلو؛ بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ينتهي في صيف عام 2023.
وقال النادي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وقّع رئيس النادي فهد بن نافل؛ عقداً مع البيروفي أندريه كاريلو؛ يمتد عقد البيروفي لمدة أربع سنوات".
وكان كاريلو؛ قد انضم إلى الهلال، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.
وجرت مراسم توقيع عقد الجناح البيروفي في مقر إقامة بعثة الهلال في لينز بالنمسا؛ حيث يقيم الفريق معسكراً إعدادياً استعداداً لبدء منافسات الموسم الكروي.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 11:16 AM
توقيع العقد في مقر بعثة الفريق بالنمسا
أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ رسمياً، التوقيع مع البيروفي أندريه كاريلو؛ بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ينتهي في صيف عام 2023.
وقال النادي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وقّع رئيس النادي فهد بن نافل؛ عقداً مع البيروفي أندريه كاريلو؛ يمتد عقد البيروفي لمدة أربع سنوات".
وكان كاريلو؛ قد انضم إلى الهلال، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.
وجرت مراسم توقيع عقد الجناح البيروفي في مقر إقامة بعثة الهلال في لينز بالنمسا؛ حيث يقيم الفريق معسكراً إعدادياً استعداداً لبدء منافسات الموسم الكروي.
، رسمياً .. كاريلو هلالي لأربع سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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