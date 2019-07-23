، "صحة نجران" تستقطب 217 طبيبًا استشاريًّا وأخصائيًّا في تخصصات دقيقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقدت مع 150 كادرًا تمريضيًّا مؤهلًا لتطوير الخدمات العلاجية

دعمت "صحة نجران" مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية من بداية العام بعدد 217 طبيبًا من فئات الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين من ذوي الخبرة وأصحاب التخصصات الدقيقة، بالإضافة إلى التعاقد مع 150 من الكادر التمريضي المؤهل.

يأتي ذلك ضمن خطط صحة المنطقة لرفع مستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في جميع قطاعاتها الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان لـ"الخليج 365" أن عدد الأطباء الذين تم التعاقد معهم بصفة دائمة 78 طبيبًا؛ منهم 20 طبيبًا استشاريًّا في تخصصات دقيقة ونادرة، وعدد 52 طبيبًا نائبًا، وعدد 6 أطباء مقيمين في تخصصات عامة ومتنوعة.

ولفت "آل جليدان" إلى التعاقد خلال نفس الفترة مع 139 طبيبًا زائرًا بمختلف فئاتهم في كل التخصصات النادرة والدقيقة بنسبة زيادة بلغت 46.80% مقارنة بالعام المنصرم 2018م؛ بهدف توطينها بالمنطقة لإراحة المرضى من معاناة تحويل الحالات إلى المستشفيات المرجعية.

وأضاف أن من أهداف برنامج الطبيب الزائر، تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمرضى حسب التخصص، وعرض الحالات الطبية للاستشارة الفنية، وإجراء العمليات الجراحية، والقيام بالمناوبات في الأقسام الحرجة، وإلقاء المحاضرات العلمية للعاملين في القطاعات الصحية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مستشفيات صحة نجران أجرت خلال هذا العام عددًا من العمليات النوعية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة؛ نتيجة التجهيزات الطبية المتقدمة والتعاقد مع أطباء أعلى في التأهيل ومن ذوي الخبرة.