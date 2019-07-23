، "النصر" يواصل صفقاته.. التوقيع مع لاعب يوفنتوس السابق هذا الأسبوع ،

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كشفت تقارير صحفية تركية، أن هناك تطورات هامة في تفاوضات نادييْ النصر وغلطة سراي، بشأن نقل المهاجم السنغالي مباي دياني للفريق السعودي في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "yenicaggazetesi: إن اجتماعات تمت خلالها مناقشة المبلغ المطلوب للنادي التركي، والمنتظر أن يكون 14 مليون يورو؛ نظير التخلي عن اللاعب، كما شهدت طريقة الدفع، وأنه من المنتظر الإعلان عن تعاقد النصر مع اللاعب رسميًا هذا الأسبوع.
اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا وهو دولي في صفوف المنتخب السنغالي، وحصل على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي، كما الخليج 365 له اللعب في يوفنتوس الإيطالي والشباب السعودي وتيانجين الصيني وقاسم باشا وغلطة سراي التركيين.
"النصر" يواصل صفقاته.. التوقيع مع لاعب يوفنتوس السابق هذا الأسبوعمحمد السيّد الخليج 365 2019-07-23
كشفت تقارير صحفية تركية، أن هناك تطورات هامة في تفاوضات نادييْ النصر وغلطة سراي، بشأن نقل المهاجم السنغالي مباي دياني للفريق السعودي في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "yenicaggazetesi: إن اجتماعات تمت خلالها مناقشة المبلغ المطلوب للنادي التركي، والمنتظر أن يكون 14 مليون يورو؛ نظير التخلي عن اللاعب، كما شهدت طريقة الدفع، وأنه من المنتظر الإعلان عن تعاقد النصر مع اللاعب رسميًا هذا الأسبوع.
اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا وهو دولي في صفوف المنتخب السنغالي، وحصل على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي، كما الخليج 365 له اللعب في يوفنتوس الإيطالي والشباب السعودي وتيانجين الصيني وقاسم باشا وغلطة سراي التركيين.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:58 AM
"دياني" يقترب عقب تطورات في المفاوضات وطريقة الدفع مع غلطة سراي
كشفت تقارير صحفية تركية، أن هناك تطورات هامة في تفاوضات نادييْ النصر وغلطة سراي، بشأن نقل المهاجم السنغالي مباي دياني للفريق السعودي في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "yenicaggazetesi: إن اجتماعات تمت خلالها مناقشة المبلغ المطلوب للنادي التركي، والمنتظر أن يكون 14 مليون يورو؛ نظير التخلي عن اللاعب، كما شهدت طريقة الدفع، وأنه من المنتظر الإعلان عن تعاقد النصر مع اللاعب رسميًا هذا الأسبوع.
اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا وهو دولي في صفوف المنتخب السنغالي، وحصل على لقب هداف الدوري التركي الموسم الماضي، كما الخليج 365 له اللعب في يوفنتوس الإيطالي والشباب السعودي وتيانجين الصيني وقاسم باشا وغلطة سراي التركيين.
، "النصر" يواصل صفقاته.. التوقيع مع لاعب يوفنتوس السابق هذا الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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