، الفرنسي "هيرفي رينارد" و"دياز" الأقرب لتولي مهمة المنتخب "السعودي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر خاصة عن أن المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينارد، هو الأقرب بنسبة كبيرة لتولي المهمة الفنية لإدارة المنتخب السعودي فنيًّا في الفترة المقبلة، ثم يأتي من بعده الأرجنتيني رامون دياز.

وكان الفرنسي رينارد قد أعلن رحيله رسميًّا عن صفوف المنتخب المغربي، بعد وداع أسود الأطلسي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من دور الـ16 أمام بنين.

وحقق المدرب الفرنسي عددًا من الإنجازات برفقة المغاربة؛ كالتأهل إلى كأس العالم، وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين.

وشهدت قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي، عددًا من الأسماء اللامعة مثل الكولومبي بينتو، والأرجنتيني رامون دياز، والسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، والبرتغالي فيرناندو سانتوس.