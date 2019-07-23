توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس غداً الثلاثاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض والشرقية، وعسير وسواحلها وجازان وسواحلها ومكة المكرمة وسواحلها.

في حين يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة، وقد تُصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وأشارت إلى أن محافظة حفر الباطن ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى 45 درجة مئوية، لتكون بذلك الأعلى في المملكة غداً، في حين ستكون أبها 19 درجة مئوية.