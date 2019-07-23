بالصور.. وكيل محافظة صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد «الجعامي»

أدى وكيل محافظ صبيا إبراهيم مديني عتودي، اليوم الاثنين، صلاة الميت بجامع الجديين بمحافظة صبيا، على الرقيب أول الشهيد أحمد علي جعامي، أحد أفراد القوات المسلحة الذي استشهد خلال عمله في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.

ونقل «العتودي» تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، إلى أسرة الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وعبر ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميدان العز والشرف والكرامة.

وأدى الصلاة مع وكيل محافظة صبيا مدير شرطة محافظة صبيا العقيد حوذان الجابري وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من المشايخ وجموع من الأهالي.