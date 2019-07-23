بالصور.. مدير الأمن العام يتفقد استعدادات أفرع المدينة لموسم الحج

واصل مدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه عدد من قيادات قوات أمن الحج، اليوم الاثنين، متابعة استعدادات أفرع الأمن العام بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وتفقد مدير الأمن العام عددًا من مراكز الضبط الأمني الواقعة على الطريق البري بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وجاهزيتها واستعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر، وتوقف في عدد من المراكز ونقاط الضبط الأمني.

وخلال الجولة، تفقد «نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة» الواقعة على طريق المدينة-مكة «طريق الهجرة»؛ حيث تجول فيها، واستمع إلى شرح عن أبرز الأدوار التي تقوم بها، وما تحتويه من أجهزة وتقنيات عالية وُظِّفت خلالها خدمات الاستعلام والمراقبة والتتبع.

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عقب ذلك، واصل جولته على عدد من نقاط التهدئة على الطريق باتجاه مكة المكرمة وصولًا إلى مركز الضبط الأمني بالأكحل، والتقى خلالها منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق من ضباط وضباط صف، وأثنى على ما يقومون به من أدوار مختلفة في أعمال الضبط الأمني والمروري، وتقديم الخدمات الإنسانية لسالكي الطريق، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني في أداء الواجب، خدمةً للدين والوطن وقيادته الرشيدة وأهمية احتساب الأجر من الله وإخلاص النية، مع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر لمواجهة أي طارئ والاستفادة من جميع التجهيزات الأمنية التي تم توفيرها لتلك المراكز.

وقال مدير الأمن العام عقب الجولة: «إن الله -سبحانه وتعالى- قد شرفنا بخدمة ضيوفه، وهذا يستلزم منا أن نكون دومًا في مكان هذا الشرف الذي يتمناه كل مسلم، لا سيما ونحن نخدم ضيوفًا قدموا لأداء الركن الخامس في ظل عناية ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين».

وحث رجال الأمن، العاملين في هذه النقاط على أهمية التسهيل لا على التساهل، مؤكدًا أن الأمن العام لديه من التوجيهات ما يكفل إعادة من لا يحمل تصريح حج، والعمل بحزم لمنع وصول الحجاج غير النظاميين ومخالفي نظامي الإقامة والعمل من التسلل إلى مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراء اللازم بحق مخالِف تلك التعليمات، مع العمل على سرعة الإنجاز وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات إن وجدت في سبيل تقديم خدمة أفضل لقاصدي بيت الله الحرام عبر جميع المنافذ ومراكز الضبط الأمني الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.