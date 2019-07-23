«مدني المدينة» يُسيطر على حريق ورشة أجهزة كهربائية على طريق الهجرة

نجحت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، في السيطرة على حريق اندلع في ورشة للأجهزة الكهربائية، دون وقوع إصابات .
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، إن الدفاع المدني تلقى عند الساعة 6:26 من عصر اليوم، بلاغًا عن حادث حريق في ورشة للأجهزة الكهربائية على طريق الهجرة بالمدينة المنورة.
وأضاف العميد الجهني: «تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في ورشة مخصصة للأجهزة الكهربائية».
وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحادث بدون إصابات وجرى تسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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