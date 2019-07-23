«المالية» تعلن إقفال طرح شهر يوليو 2019 من برنامج صكوك المملكة بالريال

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,216 مليار ريال سعودي. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 1,955 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,805 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024م. والشريحة الثانية تبلغ 405 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,448 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028م، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 2,856 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,521 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034م.

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