السعودية اليوم / مصرع 6 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية في نيبال



كاتمندو 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ،اليوم ، إثر انهيارات أرضية في قرية جبلية بنيبا بعد هطول أمطار موسمية غزيرة .

وقال مفتش الشرطة النيبالي رابيندرا خادكا إن الانهيارات الأرضية طمرت خمسة منازل في قرية ساتيافاتي في منطقة جولمي, مضيفا لقد انتشلنا ست جثث ومازال هناك ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

// انتهى //

10:46ت م

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