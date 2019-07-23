شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مشاريع جديدة بالشحر والديس الشرقية والان مع التفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم مشروعي، صيانة وتحسين المدخل الغربي لمدينة الشحر، وتأهيل عقبة حلفون في مديرية الديس الشرقية.

واستمر العمل بمشروع تحسين المدخل الغربي لمدينة الشحر أربعة أشهر، ضمن قطاع النقد مقابل العمل حيث استفاد منه 160 مواطن بصورة مباشرة.

وشمل المشروع، رصف جزر ومحيط الشوارع وتشجيرها في المدخل الغربي لمدينة الشحر، بهدف اعطاء منظر جمالي للمدينة.

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وتضمن مشروع تأهيل عقبة حلفون الذي استمر ثلاثة أشهر تأهيل وصيانة الطريق الدولي، ووفر فرص عمل مؤقتة لـ 80 شابًا في المديرية.

وخلال عملية التسليم، أشاد مدير عام مديرية الشحر، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز البنية التحتية للمدينة، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن المشروع أضفى جانب جمالي للمدينة.

من جهته، أوضح مدير عام مديرية الديس الشرقية، أن مشروع تأهيل عقبة حلفون أضاف مزيدا من الأمان الأمان لمستخدمي الطريق الدولي (حضرموت ـ المهرة).

يذكر أن قطاع النقد مقابل العمل ضمن مشروع تحسين سبل العيش، يهدف إلى توفير 1600 فرصة عمل للشباب من خلال مشروعات كثيفة العمالة.