عائلة الفلسطيني المغدور في اليمن تبرئ دولة الإمارات وتفضح أكاذيب قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تكف دولة قطر وأذرعها الإعلامية الخبيثة عن الكذب، وتلفيق التهم وبخّ سموم الفتنة، على أولئك الذين يسعون إلى نشر السلام، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ليُخيل للدولة المحظورة أن تقع دولة الإمارات ضحية لأكاذيبها.
كالحرباء تتلون قطر، مرة في زي قناة "الجزيرة"، والثانية في زي "التلفزيون العربي"، وليس آخرا ما فعله موقع "الخليج أونلاين"، الذي زعم ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة في مقتل الفلسطيني سليم معروف في أرض اليمن، اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، بشهادة أسرة الفلسطيني المغدور ذاته.
بيان عائلة أبو معروف الفلسطينية بخصوص الشيخ سليم أحمد ينفي بشكل قاطع ما تشيعه قنوات الضلال الإخونجية المدعومة من تنظيم الحمدين في قطر بالتورط في واقعة القتل المزعومة، لتفضح أكاذيب قطر القاتلة، فهي جزءً من أجندة مسمومة تسير وراءها قطر وتهدف منها دعم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وتثبيط همة الحكومة الشرعية وقوى التحالف العربي هناك، لكن كمن يُرد كيدهم في نحورهم، صفعت عائلة الفلسطيني قطر وأذرعها الخبيثة لتحق الحق وتزهق الباطل ولو كره الكاذبون.
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