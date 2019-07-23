مراجعة وتخفيض أسعار 275 مستحضراً دوائياً

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مراجعة وتخفيض أسعار أكثر من 275 مستحضراً دوائياً بمعدل توفير مالي سنوي قدره 438 مليون ريال.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري ومنتظم، وتتم مقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها.

وتعد أسعار الأدوية في المملكة مرجعاً لكثير من الدول العربية، كالأردن والعراق ولبنان.