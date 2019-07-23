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شكرا لقرائتكم مراجعة وتخفيض أسعار 275 مستحضراً دوائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مراجعة وتخفيض أسعار 275 مستحضراً دوائياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مراجعة وتخفيض أسعار أكثر من 275 مستحضراً دوائياً بمعدل توفير مالي سنوي قدره 438 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري ومنتظم، وتتم مقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها.
وتعد أسعار الأدوية في المملكة مرجعاً لكثير من الدول العربية، كالأردن والعراق ولبنان.
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