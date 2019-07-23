الان تتابع استقدام 181 سائقة خاصة منذ قرار السماح للمرأة بالقيادة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للأحصاء، عن استقدام 181 سائقة خاصة منذ السماح للمرأة في المملكة بالقيادة وحتى نهاية 2018، وأن عدد السائقين لدى الأسر تجاوز 1.3 مليون سائق بما نسبته 53% من إجمالي العمالة المنزلية.
وأبانت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي العمالة المنزلية في جميع المهن يصل إلى 2.454.742 عاملا وعاملة، بينهم 826.895 إناث، و1.627.847 ذكور.
وبحسب النشرة فإن العمالة المنزلية، تنوعت بين مدراء منازل، وسائقين، وخدم وعمال تنظيف المنازل، وطباخين ومقدمي طعام، ومزارعي منازل، وخياطي منازل، وممرضين وصحيين في المنازل، ومدرسين خصوصيين.
يذكر أنه بدأ منذ شوال 1439هـ تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، وأصدرت مدارس تعليم القيادة بمختلف مناطق المملكة آلاف الرخص للنساء السعوديات والوافدات.
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