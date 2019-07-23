، شاهد .. عسكري متقاعد ينذر نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات بمحايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - يجلب لها بقايا طعام الأفراح بمركبته المتهالكة وأمله "توسع مشروعه الخيري"

نذر المواطن عبدالله بن مسفر العسيري -المتقاعد من السلك العسكري- نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات المختلفة في أحد المواقع شمال محافظة محايل التي تكثر فيها الحيوانات المختلفة.

وعمد "العسيري"؛ إلى إنشاء عدد من أحواض المياه وجلب خزان مياه سعة 4 أطنان يتم تزويده بالماء كل أسبوع وبوساطته يتم ملء الأحواض بصفة يومية.

وقال: "أنشأت هذا المشروع بعد تقاعدي وأطمح إلى التوسع فيه بما يضمن خدمة أكبر قدر من الحيوانات والطيور التي خصّصت لها حوضاً مستقلاً"، مشيراً إلى أن عدد الأحواض التي قام ببنائها وتجهيزها بلغ ثلاثة بما يتناسب مع نوع الحيوانات والطيور.

وأوضح أنه يقوم خلال الأفراح بجلب بقايا الطعام للمكان بوساطة سيارته الخاصة من طراز "هايلوكس" المتهالكة لضيق ذات اليد.

وأكّد أن الهدف من مشروعه طلب الأجر والمثوبة من الله -عزّ وجلّ- وأنه جعله على نيته ووالديه وأسرته وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

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