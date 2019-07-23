- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نذر المواطن عبدالله بن مسفر العسيري -المتقاعد من السلك العسكري- نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات المختلفة في أحد المواقع شمال محافظة محايل التي تكثر فيها الحيوانات المختلفة.
وعمد "العسيري"؛ إلى إنشاء عدد من أحواض المياه وجلب خزان مياه سعة 4 أطنان يتم تزويده بالماء كل أسبوع وبوساطته يتم ملء الأحواض بصفة يومية.
وقال: "أنشأت هذا المشروع بعد تقاعدي وأطمح إلى التوسع فيه بما يضمن خدمة أكبر قدر من الحيوانات والطيور التي خصّصت لها حوضاً مستقلاً"، مشيراً إلى أن عدد الأحواض التي قام ببنائها وتجهيزها بلغ ثلاثة بما يتناسب مع نوع الحيوانات والطيور.
وأوضح أنه يقوم خلال الأفراح بجلب بقايا الطعام للمكان بوساطة سيارته الخاصة من طراز "هايلوكس" المتهالكة لضيق ذات اليد.
وأكّد أن الهدف من مشروعه طلب الأجر والمثوبة من الله -عزّ وجلّ- وأنه جعله على نيته ووالديه وأسرته وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 09:58 AM
يجلب لها بقايا طعام الأفراح بمركبته المتهالكة وأمله "توسع مشروعه الخيري"شاهد .. عسكري متقاعد ينذر نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات بمحايل
نذر المواطن عبدالله بن مسفر العسيري -المتقاعد من السلك العسكري- نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات المختلفة في أحد المواقع شمال محافظة محايل التي تكثر فيها الحيوانات المختلفة.
وعمد "العسيري"؛ إلى إنشاء عدد من أحواض المياه وجلب خزان مياه سعة 4 أطنان يتم تزويده بالماء كل أسبوع وبوساطته يتم ملء الأحواض بصفة يومية.
وقال: "أنشأت هذا المشروع بعد تقاعدي وأطمح إلى التوسع فيه بما يضمن خدمة أكبر قدر من الحيوانات والطيور التي خصّصت لها حوضاً مستقلاً"، مشيراً إلى أن عدد الأحواض التي قام ببنائها وتجهيزها بلغ ثلاثة بما يتناسب مع نوع الحيوانات والطيور.
وأوضح أنه يقوم خلال الأفراح بجلب بقايا الطعام للمكان بوساطة سيارته الخاصة من طراز "هايلوكس" المتهالكة لضيق ذات اليد.
وأكّد أن الهدف من مشروعه طلب الأجر والمثوبة من الله -عزّ وجلّ- وأنه جعله على نيته ووالديه وأسرته وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
، شاهد .. عسكري متقاعد ينذر نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات بمحايل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. عسكري متقاعد ينذر نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات بمحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.