، انتظام بأمر سامٍ و"مدمج" بفعل الوزارة .. طلاب الجامعة الإلكترونية: ظُلمنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدوا أن "رد الإدارة صريح" عن مسمى الشهادة .. "التغيير دون سابق إنذار"

تقدّم عددٌ من طالبات وطلاب الجامعة الإلكترونية بشكوى، عبر الخليج 365"، عن تعرُّضهم لظلمٍ بسبب التغيير المفاجئ في مسمى شهادة التخرج من (انتظام) إلى مسمى تعليم مدمج "#مشكلة_طلاب_جامعة_إلكترونية".

في التفاصيل، تقول الطالبة إيناس: "نحن طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية وهي جامعة حكومية تعتمد في طريقه تدريسها التعليم المباشر بالحضور للجامعة والدراسة فيها والحضور الافتراضي المباشر عبر منصات الجامعة الإلكترونية".

وأضافت: "الجامعة منذ تأسيسها بالمقام السامي برقم 37409/ب من الملك عبدالله (رحمه الله) وهي تخرّج طلابها بشهادة انتظام، وتؤكد في كل المنابر أن شهادتها انتظام وهي الجامعة السعودية الحكومية الوحيدة التي تسجل الطلاب برسوم للدراسة، وحظيت الجامعة بإشادة وزير التعليم السابق، وهذا ليس مستغرباً على جامعتنا وطلابها المتفوقين بجميع المسابقات المحلية، حيث إن الدراسة في الجامعة قوية جداً وتتطلب جهداً مضاعفاً واختبارات مركزية".

وتضيف "إيناس"؛ عن المشكلة: "دون سابق إنذار أصدرت الجامعة وثائق التخرج بمسمى تعليم مدمج، مع العلم تصنيف جامعتنا أتى من قرار سامٍ، وأنها تعامل معاملة الانتظام وليس الانتساب".

وتتابع: "التعليم المدمج يعد في دول متقدمة تعليماً تصنيفه ممتاز؛ لكن مازال هذا النوع من التعليم جديداً لدينا والخدمة المدنية تعامله معاملة الانتساب وليس الانتظام، وهذا يؤثر في مستقبلنا ووظائفنا".

وتؤكد أن الجامعة متحفظة وصامتة ولم تعلن تغيرها لنوع الوثيقة حتى بعد محاولة التواصل معهم؛ حيث رمت اللوم كله على وزارة التعليم، مع الأسف في هذه الحالة مستقبلنا ضائع ما بين وزارة التعليم والجامعة والخدمة المدنية مع أن القرار السامي كان واضحاً جداً للجميع".

وتقول: "كل ما نريده هو أن وثائقنا تعتمد على أنها انتظام كما كانت، وأيضاً نوع تعليمنا المدمج يصنف على أنه انتظام كما أتى في الأمر السامي أن التعليم في جامعتنا يعد انتظاماً ويتم التوضيح ببيان رسمي".

من جهته، قال الطالب جابر: "نحن طلاب خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية لهذا العام ١٤٤٠ هـ، وكنا قد اخترنا الالتحاق والدراسة بهذه الجامعة لما لها من مميزات عن باقي الجامعات، وأهمها أن تصنيف الشهادة (انتظام)، وأن خريج الجامعة السعودية الإلكترونية يعامل معاملة الطالب المنتظم في الجامعات الأخرى".

وأوضح: "قد كان هذا معلناً صريحاً في موقع الجامعة، وصرّح بذلك عميد الجامعة الأسبق، وتسلم طلاب الدفعات السابقة وثائقهم بهذا التصنيف (انتظام)، ولكنا فوجئنا بأن بعض زملائنا خريجي هذا العام يتسلمون وثائقهم وقد تغيّر تصنيف الشهادة من انتظام إلى تعليم مدمج ولا نعلم ما السبب، لذا نطالب الجامعة بأن يبقى تصنيف وثيقة التخرج (انتظاماً) كما وعدتنا سابقاً".

وأضاف "خالد" وهو خريج الدفعة الرابعة (الترم الثاني) لعام١٤٤٠ هـ: "فوجئت عند ذهابي لتسلم وثيقة التخرج بأن المسمى في الوثيقة تغيّر فجأة من انتظام الى تعليم مدمج، وهذا ما يخالف ما التزمت به الجامعة معنا رغم أن طلاب الدفعة الرابعة (الترم الأول) حصلوا على الشهادة انتظاماً، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للتواصل مع الجامعة؛ لكن لا رد".

وبيّن الطلاب أن رد الجامعة كان واضحاً وصريحاً على موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي حين تمّ سؤالها عن مسمى الشهادة التي سيتم إصدارها للطلاب؛ حيث ردّت الجامعة: "يُكتب على الوثيقة انتظام نظام التعليم مدمج؛ حيث يجمع بين الحضور التقليدي لمقر الجامعة حسب جدولك وحضور افتراضي "أون لاين" وكلاهما إجباري: الحضور والالتزام".

وطالبوا عبر "الخليج 365"، بمساواتهم بزملائهم من الخريجين السابقين، مشيرين إلى أنه حق من حقوقهم؛ حيث تم تغيير المسمى بالشهادة فجأة ودون إبلاغهم أو حتى الإعلان عنه لهم، وتم منح جميع الدفعات السابقة وثائق التخرج انتظاماً، وذلك وفق قولهم.