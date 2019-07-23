، أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حالة تخوف من تعطل الإمدادات

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من 1% يوم أمس الاثنين، مع تخوف المستثمرين من تعطيلات محتملة للإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة، بعد احتجاز إيران لناقلة بريطانية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتًا بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 63.26 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز"، أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 59 سنتًا أو 1.1% إلى 56.22 دولارًا للبرميل؛ لكن حد من المكاسب رفعُ حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام بحقل الشرارة النفطي الليبي، الأكبر في البلاد، والذي تَسَبّب غلقه يوم الجمعة في فَقْد إنتاج يبلغ نحو 290 ألف برميل يوميًّا.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع "غرب تكساس" أكثر من 7%، وفقد برنت أكثر من 6%، تحت وطأة المخاوف الاقتصادية وعودة الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بعد الإعصار.

وقال جين مكجيليان نائب رئيس أبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: "بعض ضغوط البيع الناتجة عن مخاوف الطلب يبدو أنها تبخرت هذا الأسبوع.. المخاوف المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية يبدو أنها أوقفت بعض ضغوط البيع تلك".