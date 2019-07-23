، الوسطية في مذكرة تفاهم تُوَقّعها "الإسلامية" اليوم مع جامعة بالمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعداد أبحاث وتبادل زيارات ومعلومات وتوجيهات "آل الشيخ" واضحة

بناء على توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبحضور نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، تُوَقّع وزارة الشؤون الإسلامية مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في كل المجالات وتعزيز منهج الاعتدال والوسطية، ومكافحة التطرف بكل صورة وأشكاله.

وتشمل الاتفاقيةُ إعدادَ الدراسات والأبحاث والمعلومات، وتبادل الزيارات بين منسوبي الوزارة من الباحثين والمختصين وفق التعليمات والضوابط؛ للتشاور فيما بينهم، ولإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في الموضوعات المشار إليها في التمهيد.

كما تتضمن بنود المذكرة تنظيمَ برامج تأهيل وتدريب وورش عمل مشتركة ومتخصصة في مجالات العمل الإسلامي، إلى جانب برامج وأنشطة ثقافية وتوعوية لطلاب المنح الدراسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقنية المعلومات؛ بما يحقق تطوير الأداء.

يُذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي حرصًا من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تفعيل الشراكات مع الجامعات المتخصصة فيما يعزز الدور الريادي للمملكة ويحقق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة من أجهزة الدولة المختلفة، وانطلاقًا من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة وفي إطار التعاون على ما يحقق المصلحة العامة.