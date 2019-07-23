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طالبت جمعية الكشافة العربية السعودية، القيادات الكشفية المشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بأهمية الحصول على شهادة السياسة العالمية؛ للحماية من الأذى التي أقرها المؤتمر الكشفي العالمي الـ41 الذي عقد في أذربيجان عام 2017م.
وأوضح قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الهدف من حصول القادة الكشفيين على هذه الدورة، فهمُ الهدف من البيئة الآمنة للكشافة، والإدراك الكامل للالتزام الواجب القيام به في المنظمة الكشفية العالمية والجمعيات الكشفية الوطنية، وتحديد أنماط الأذى الذي يمكن أن يتعرض له المشاركون في المعسكرات، بالإضافة إلى كيفية التعامل بالشكل المناسب في إطار الحماية من الأذى، وخلق حالة من الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لكل المشاركين، بما يتواءم مع مهمة الحركة الكشفية من خلال المساهمة في التطوير والتنمية العامة للمشاركين، وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 09:03 AM
أقرها المؤتمر العالمي الـ41 لخلق حالة من الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة للجميع"الكشافة" تشترط شهادة "الحماية من الأذى" للمشاركين بمعسكرات الخدمة العامة
طالبت جمعية الكشافة العربية السعودية، القيادات الكشفية المشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بأهمية الحصول على شهادة السياسة العالمية؛ للحماية من الأذى التي أقرها المؤتمر الكشفي العالمي الـ41 الذي عقد في أذربيجان عام 2017م.
وأوضح قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الهدف من حصول القادة الكشفيين على هذه الدورة، فهمُ الهدف من البيئة الآمنة للكشافة، والإدراك الكامل للالتزام الواجب القيام به في المنظمة الكشفية العالمية والجمعيات الكشفية الوطنية، وتحديد أنماط الأذى الذي يمكن أن يتعرض له المشاركون في المعسكرات، بالإضافة إلى كيفية التعامل بالشكل المناسب في إطار الحماية من الأذى، وخلق حالة من الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لكل المشاركين، بما يتواءم مع مهمة الحركة الكشفية من خلال المساهمة في التطوير والتنمية العامة للمشاركين، وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع.
، "الكشافة" تشترط شهادة "الحماية من الأذى" للمشاركين بمعسكرات الخدمة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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