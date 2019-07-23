، أجواء الثلاثاء في الرياض و5 مناطق بتوقيع الإنذار_المبكر.. موجة حارة ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: الرياض و"الشرقية" ومكة المكرّمة وعسير وجازان والباحة من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة الرياض تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بمحافظات عدة؛ منها: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض ورماح وعفيف بدءاً من الواحدة و40 دقيقة صباحاً حتى السابعة مساءً.
ووفقا للهيئة، تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بكل من: النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، بدءاً من الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساءً.
وفي تنبيهٍ آخر، أفادت "الأرصاد"، بتعرُّض منطقة مكة المكرّمة لحالةٍ من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بكل من: القنفذة والليث وبحرة بدءاً من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.
وخصّت "الهيئة" منطقتَي جازان والباحة بالتنبيه لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد عسير أتربة مثارة وأمطاراً رعدية.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 08:53 AM
تنبيهات من حالات مناخية متفاوتة تشمل أمطاراً وسحباً رعدية وأتربة ورياحاً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: الرياض و"الشرقية" ومكة المكرّمة وعسير وجازان والباحة من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة الرياض تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بمحافظات عدة؛ منها: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض ورماح وعفيف بدءاً من الواحدة و40 دقيقة صباحاً حتى السابعة مساءً.
ووفقا للهيئة، تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بكل من: النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، بدءاً من الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساءً.
وفي تنبيهٍ آخر، أفادت "الأرصاد"، بتعرُّض منطقة مكة المكرّمة لحالةٍ من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بكل من: القنفذة والليث وبحرة بدءاً من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.
وخصّت "الهيئة" منطقتَي جازان والباحة بالتنبيه لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد عسير أتربة مثارة وأمطاراً رعدية.
، أجواء الثلاثاء في الرياض و5 مناطق بتوقيع الإنذار_المبكر.. موجة حارة ،
المصدر : الخليج 365
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