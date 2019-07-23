السعودية اليوم / تعاوني الحوية ينظم درساً بعنوان "الراحمون يرحمهم الرحمن"



الطائف 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً، درساً بعنوان " الراحمون يرحمهم الرحمن "، يلقيه الدكتور بدر بن محمد العتيبي، عقب صلاة المغرب بجامع الرضوان بجوار كبري الدهاس.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:19ت م

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