كوريا الجنوبية تطلق النار على طائرة روسية

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتهكت طائرة حربية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي مرتين اليوم الثلاثاء، مما دفع القوات الجوية إلى تسيير طائرات مقاتلة نحوها، وأطلقت طلقات تحذيرية، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب عن ضباط عسكريين.

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وذكر ضباط من قيادة الأركان المشتركة أن الطائرة انتهكت السماء الإقليمية فوق البحر الشرقي قرب جزر دوكدو في وقت سابق اليوم، في رحلة استغرقت ثلاث دقائق مرتين “في انتهاك للمعاهدات الدولية” وحسب يونهاب.

يذكر أن هذه تعد المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة حربية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.