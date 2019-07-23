الان تتابع وظائف تعليمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:
أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف التعليمية الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية الموضحة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة.
وعلى الأخوة المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة : http://emp.iu.edu.sa خلال الفترة من 21 /11 /1440هـ إلى 4 /12 /1440هـ مع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي :
صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة وصورة من البطاقة الشخصية وصورة شخصية وتعبئة نموذج (101/أ) للموظفـين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفـين والمستخدمين.
وصورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصصي وأن لا يكون على رأس العمل في أي جهة حكومية.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
https://emp.iu.edu.sa/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx
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