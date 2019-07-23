الآن استمرار تقديم وظائف وزارة الحرس الوطني توظيف جدارة الوظائف الإدارية 1440 رابط تسجيل وزارة...

متابعه مستمره لأخبار وظائف وزارة الحرس الوطني، والتي تم الإعلان عنها داخل المملكة السعودية، حيث نتابع اعلان وزارة الحرس الوطني للعديد من الوظائف لكلا من الرجال والسيدات، على أن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط، وذلك عبر رابط جدارة للتوظيف 1440، وزارة الحرس الوطني توظيف.

حيث تبدأ بوابة جدارة اعتبارا من غد الأحد 21 يوليو 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440، في بدء تلقي طلبات الراغبين في الاللتحاق بوزارة الحرس الوطني، على مدار 5 أيام وحتى الخميس 22 ذو القعدة 1440، على أن يتم التزام المتقدمين بالشروط والضوابط والتخصصات المطلوبة في الإعلان.

ونتابع معكم بشكل عام عرضا تفصيليا لاعلان وظائف وزارة الحرس الوطني، كما ننقل لكم كيفية التسجيل والشروط والمؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الحرس الوطني.

وظائف الحرس الوطني توظيف

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، عن توافر عدد94 وظيفة إدارية لكلا من السيدات والرجال، على أن يتم التقديم لمن تتوافر في الشروط والتخصصات المطلوبة، حيث يتم التقديم من خلال البوابة المنوطة بالتوظيف جدارة، وذلك في المواعيد المحددة للتسجيل.

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جدارة الوظائف الادارية 1440

وللتقديم على وظائف الحرس الوطني الإدارية، يمكنك عزيزي المتقدم/ المتقدمة، الدخول على الرابط الرسمي لبوابة وزارة الخدمة المدنية وتسجيل البيانات من هنا.

موعد التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني

حددت وزارة الحرس الوطني السعودية الموعد الرسمي للتقديم على رابط جدارة للوظائف الموضحة وذلك بدءا من التاسعة صباحا في الفترة من يوم الأحد 18 ذو القعدة 1440 وحتى الساعة الثانية عشلر ظهرا من مساء الخميس 22 ذو القعدة 1440 حيث أن باب التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة في المواعيد المحددة.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الحرس الوطني 1440

الحاصلين على المعاهد المتوسطة والمعادلة من خارج المملكة السعودية.

الحاصلين على درجة البكالريوس في التخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.

الحاصلين على الدبلومات العليا عقب درجة البكالريوس وطبقا لتخصص الوظيفة المطلوبة.

الحاصلين على درجة الماجستير في التخصص المطلوب من قبل جهة الوظيفة.

الحاصلين على الإعدادية والثانوية حسب طبيعة العمل

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شروط التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني

الأولوية في التقديم للمؤهلات الغير تربوية وفي حالة الإحتياج سيتم الاستعانة بالتربويين.

توافر قرار الدرجة المعادلة للحاصلين على الشهادات العلمية من خارج المملكة.

ضرورة حضور اختبار القدرة المعرفية للرجال للمرتبة السادسة والسابعة.

حضور المقابلة الشخصية وضرورة اجتيازها.

القبول النهائي لا يعتد به إلا في حالة اجتياز المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات التي تم تسجيلها على منظومة جدارة بالمستندات الأصلية.

تحديث: نتابع غدا الأحد انطلاق التسجيل عبر رابط جدارة للوظائف الادارية، حيث وظائف وزارة الحرس الوطني المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

تحديث اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019: تواصل عمليات التسجيل لليوم الثالث على التوالي لوظائف وزاره الحرس الوطني السعودية.