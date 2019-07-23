، إبداع يكسوه التأمل.. حكاية سعودية عشقت "طلعات البر" وصنعت الكنز الثمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستند "العطوي" إلى ذائقتها ومخيلتها الإبداعية ودعم ذويها في انطلاقة مشروعها

الإلهام والإبداع وثالثهما التأمل.. كلمات صاغت حكاية شابة سعودية من مدينة تبوك عشقت الصحراء بسكونها وديمها وأزهارها التي شكّلت جميعها مصدر إلهام لعمل جديد يخلد بتلات الأزهار والأعشاب البرية في قطع فنية تحاكي أطياف الجمال وتعانق إبداع الطبيعة.

وتستند خلود العطوي، المشاركة في مهرجان "الورد والفاكهة ٤٠" المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان، بدعم من مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، إلى ذائقتها ومخيلتها الإبداعية وإلى دعم ذويها في انطلاقة مشروعها الصغير قبل عدة أشهر وتحديدًا خلال موسم الربيع الذي اكتست فيه صحراء وهضاب ومرتفعات تبوك بحُلة خضراء مُشَكّلة مناظر خلابة لم يكن لها مثيل منذ عشرين عامًا.

تقول خلود: تستهويني "طلعات البر" والتنزه والتأمل في الطبيعة الصحراوية التي تنبض بالحياة في كل شيء، تقع عليه عيني أو تقتطفه يدي، وهذا العام كان فارقًا بموسم خلاب ظهرت فيه أنواع كثيرة من الأزهار الموسمية النادرة التي قطفتها لأعود بها إلى بيتي وكأنها كنز ثمين؛ غير أن مشاهدتها وهي تذبل وتجف كان أمرًا محزنًا قادني للبحث عن وسائل للاحتفاظ بها وتوثيقها واستثمارها كغيرها من النباتات العطرية والطبية.

وأضافت: "ذهبت إلى محرك البحث في الإنترنت، وهناك وجدت عدة افكار اخترت أقربها لقلبي وهي إكسسوارات الريزن".

وتؤكد "خلود" التي أخذت أزهارها الربيعية من اسمها نصيبًا كبيرًا، أنها لم تتوقع أن تخرج بهذه الأعمال التي لاقت إعجاب وإقبال الكثير من الفتيات رغم أنهن يجهلن مصدر تلك الورود المجففة التي تعود إلى ربيع تبوك لعام ١٤٤٠هـ.

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