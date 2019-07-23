، "الحصيني" يتوقع أمطارًا وسيولًا وبردًا على عدة مناطق بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال مغردًا عبر حسابه: تكون متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة وسيولًا تشهدها عدة مناطق في المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان، والربع الخالي، وجنوب الطائف، وعمان، والإمارات، واليمن) مع فرصة سيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (مكة المكرمة، جازان، عسير)؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، (تشمل الطريق الساحلي جدة وجازان)، وكذلك على أجزاء من منطقتيْ الشرقية والرياض؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي قد تُصحب برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة).