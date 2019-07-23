- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة، جازان، وعسير؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطرق الساحلية جدة وجازان)، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 08:13 AM
تحد من مدى الرؤية الأفقية .. وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة، جازان، وعسير؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطرق الساحلية جدة وجازان)، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة وجازان وعسير و"الشرقية" والرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة وجازان وعسير و"الشرقية" والرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.