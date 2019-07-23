اصابة 13 عاملاً في حادث انقلاب مركبة بجازان

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365 - عبد الله العازمي:

وقع مساء أمس الإثنين حادث انقلاب لسيارة تقل عددا من العمال في مدخل محليه الأمر الذي أدى لإصابة 13 منهم. وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان الاستاذ بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٣:٥٢ بلاغا عن انقلاب سيارة تقل عمالا على مدخل محليه وتضح وجود مصابين في الموقع.

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وأضاف : على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بقيادة مدير الشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس ومساعده، محمد النجار ومدير غرفة العمليات رايد الدعجاني .

وبيَّن البيشي أنه عند وصول الفرق إلى موقع الحادث ، تبين وحود (١٣) حالة منها (٥) حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع ونقلت الفرق (٨)حالات اصاباتهم مابين متوسطة إلى بسيطة إلى مستشفى الحياة الوطني لاستكمال الفحوصات الطبية.

واضاف البيشي نأمل من سائقي السيارات توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة ، و بأنظمة المرور وارشاداته تفاديا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق .