“جدارة” التقدم لوظائف جدارة الحرس الوطني 1440 هـ في الرياض وجدة والدمام

قامت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بإعلان عدد من الوظائف الإدارية 1440 المشمولة بتسليم رواتب الموظفين للرجال، ويحدث ذلك عبر منظومة التوظيف الحكومى، هذا وقد وصلت الوظائف بالحرس الوطني إلى 53 وظيفة متنوعة إدارية ما بين المرتبة الخامسة والثامن،, وذلك من أجل العمل في كل من الرياض وجدة والدمام، نتابع معكم للتعرف على الوظائف المتاحة لدى جدارة الحرس الوطني، وشروط الوظائف.

جدارة الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقدم عبر شبكة الانترنت من خلال موقع جدارة الالكتروني للوظائف المتاحة والتي تتمثل على النحو التالي:

محافظة الرياض:

باحث إحصاء (المرتبة السادسة).

باحث تخطيط مساعد (المرتبة السادسة).

باحث تطوير إداري مساعد (المرتبة السادسة).

باحث توظيف مساعد (المرتبة السادسة).

مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

محافظة جدة:

محاسب مساعد (المرتبة السادسة – عدد 2).

مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

مدقق مناقصات (المرتبة السادسة).

مراقب إنشاءات (المرتبة الخامسة).

مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة).